كتب: عبد الرحيم سويسة

تصادف هذه الأيام الذكرى ال 49 لرحيل الزعيم والقائد جمال عبد الناصر الذي رحل عنا يوم 28 أيلول 1970 وهو يعمل لحقن الدم الفلسطيني والأردني .. رحل وهو يخوض غمار حرب الاستنزاف البطولية .. رحل وهو يعمل بجد وعزيمة من اجل التحرير وإزالة آثار العدوان .. رحل وهو يبني حائط الصواريخ .. رحل وهو يقول القدس قيل سيناء.

رحل عنا ونحن في أمس الحاجة إليه ..

رحل الملهم والمعلم ، رحل أبو الثــورات ، رحل رفيق صــلاح الدين ، رحل من نفض عنا غبارَ الدراويشِ وأعاد إلينا صِبانا وبعث فينا الأمل.

رحل صانع الأمجاد والاستقلال والنهضة والتصنيع .. رحل رائد القومية العربية والوحدة .. رحل صاحب شعار العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم والخدمات الصحية .. رحل رمز الكبرياء والكرامة .. رحل صاحب الظل الأخضر وصاحب مقولة : (ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد) .

برحيله غاب القمر والأمل ، وصار حزننا كبيرا وجرحنا عميقا، وماتت الخيول العربية والنخوة العربية ، وارتهن القرار العربي عند الأجنبي، وتكحلت النساء العربيات بالأسى والحزن ، وصارت أيامُنا كربلاء، وصار الأعداء يصولون ويجولون في بلادنا و ينهون ويأمرون .. ويسرقون ويعربدون!

وصارت جيوش الغرب تحاصرنا وتصادر مقدراتنا وتنهب ثرواتنا وتعد أنفاسنا .. يساعدهم في ذلك ألفُ خليفــة وحاكم وجنرال باعوا أنفسهم للشيطان ، ورهنوا سيوفهم وأموالهم وإرادتهم عند الأعداء.

رحل ناصر وبعده الملوكِ رماد ..

وللأسف لم يأتِ بعد مَن يستطيع ملء الفراغ الذي تركه ناصر، او من يستطيع قيادة الأمة نحو المجد الذي سعى إليه ناصر، او مواجهة المؤامرات والتي برع ناصر في التصدي لها وإجهاضها !

متى تحبل ألأرض العربية وتلد قائدا ومخَلِّصا جديدا ؟

متى ينبت فيها قمحٌ جديد؟

متى يظهرُ فيها ولي جديد .. متى يعود الأمل ؟

حتما سيعود