تجديد الاعتقال الإداري للنائب السابق حسن يوسف مدة 6 أشهر

رام الله- وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائب السابق في المجلس التشريعي حسن يوسف من مدينة رام الله، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تصيدك".

ولفتت الهيئة، أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي بتاريخ 1/10/2019، علماً أن الأسير يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.

وكان الشيخ الأسير حسن يوسف قد اعتقل بتاريخ 2/4/2019 بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقاً في سجون الاحتلال ما مجموعة أكثر من 20 عاماً.