كتابة الصمت.. قشعريرة جديدة في الشعر العربي

كتبت: نداء يونس

مما يجب أن أقوله حول الاصدارين الجديدين، لقد عملت بجهد طوال السنتين الماضيتين على هذين العملين "بروفايل للسيد هو" و"وديوان أنائيل"، والذين اخترت ان اصدرهما في كتاب واحد يحمل اسم "كتابة الصمت"، وبنسخ قليلة على شكل اصدارين منفصلين، وهذه مغامرة أعرف مدى جرأتها وجنونها، لكن، هكذا هي الكتابة; غالبا.

هي تجربة، مجرد تجربة، قمت من خلالها بازاحات وانزياحات كثيرة، ابعد من الصورة التي تعرفونها لنداء، واعمق من تلك التي يمكن ان نتداولها في حكينا العادي والذي يجرنا الى مساحات الاخرين اكثر مما يسحبنا الينا، واكثر جنونا من الجنون نفسه ومنجاة من الروتين اليومي الذي لي ولكم.

هناك الكثير من مساحات الصمت التي اعيشها بعيدا عن ذاك الكلام في العمل ومع الاصدقاء والزملاء، هناك صحارى كان يجب ان اكتبها او على الاقل، ان أحاول، الصحارى الخالقة التي منها نبع الحكمة، وفعلت.

عالجت القصيدة شعريا على مستويات عدة: على مستوى الجدة والحداثة في الفكرة والمعالجة الشعرية اي الاسلوب والتكثيف الهائل والصور الشعرية واللغة ولم ارد بهذا ان اشبه احدا بل نفسي العاشقة وعلى المستوى التحريري وعلى عدة مستويات كان آخرها ما تعلق باستخدام كاف التشبيه في نصوصي وهل هو ضرورة ام ترف!

الأغلفة نفسها كانت محط تغيير مستمر، تصميمي لها والعمل على منتجة الاصدارين بجهد ذاتي، علماني الكثير .. هناك ارتباط شرطي بين كل غلاف وموضوع الديوان، كل لوحة غلاف هي مفتاح رئيس.

جاءت النصوص مركبة، او بسيطة، تلك البساطة الممتنعة، ثم كانت هناك الموسيقى التي لم اجترحها من خلال الوزن بل من خلال قوى غيبية تمسك النص او توحيه، ثم كان هناك التناول الصوفي الايروتيكي للمضمون الذي يتوزع على قصيدة واحدة في كل ديوان مكونة من قصائد وكل قصيدة تبني وحدها على عدد من المقاطع التي يمكن لكل منها ان تكون قصيدة وحدها، ليست هايكو بالتأكيد، وتقترب من الابيغراما الفلسفية وليست هي، كما انها ليست سوناتات ولكن تشبهها احيانا، ورغم انني أؤمن بنظرية موت المؤلف لكنني لا أؤمن بنظرية موت النقد، وعلى النقد ان يقول كلمته في محاولاتنا التي قد تكون شعرا يشبه نفسه. هي محاولة فقط كي يكون هذان الاصدران لوحتين فسيفسائيتين.

اعلم ان هذا مربك، ليس لي وحدي، ولكن للقارئ ايضا، لكنني فعلتها وكما يقول احد اصدقائي: انا أقامر برأسي كله الان.

عندما كتبت عن درويش مقالة لذكرى رحيله العاشر، استخدمت مصطلح "معبد الخراب المقدس" لوصف الشعر، وذلك لانني اعتقد ان الشعر ليس القدرة على التجريب فقط بل هو القدرة على التخريب ايضا: تخريب السائد والمباشر واليومي والمألوف والنمطي، وليس هذا فقط، بل تخريب القيمة والتوقعات التي تنام مطمئنة في انتظار المكرر والمتشابه، لهذا جرؤت على الخلخلة التي تنطلق من سؤال بدهي: كيف يمكن لامراة محجبة ان تكتب هذا، تكتب "هو"، تكتبه بجرأة؟ (وهو السؤال الذي سيكرره كثيرون، وكأن الحجاب لا يراد به حجب الشكل فقط بل حجب العقل وتنميط النساء في مسلكيات متوقعة ونمطية)، ومن اسئلة اكثر عمقا حول الفعل الشعري والفكري نفسه، انتظر منكم اثارتها.

لا انكر قلقي أبدا، لكنني فعلتها.

في تقدير لا يخفى للفنان التشكيلي الفلسطيني مصطفى الحلاج Mustafa Alhallaj، قمت باستخدام لوحات له، ولوحة واحدة للفنان السوري من الجولان المحتل حمادة مداح، هي مناسبة للاحتفاء.