"iMed" تطبيق هاتفي للحفاظ على صحة المريض وليصله بطبيبه

رام الله- وطن: صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي في جامعة بيرزيت تطبيقاً هاتفياً لجعل المريض على صلة بطبيبه للحفاظ على صحته عن طريق متابعته طبيًا.

التطبيق الذي يحمل اسم "iMed" من تصميم كل من سهام الامام ، وزميلاتها ساندرا معلم من رام الله، وأليس ناصر من الطيبة، وهن في سنتهن الجامعية الثالثة.

تتحدث سهام لوطن عن فكرة التطبيق، "تطبيق "iMed"، تقول "فكرته جاءتنا من مادة درسناها في الجامعة، عن السبيل لحفاظ المريض الذي يهمل او يغفل تناول دوائه في وقته، لتذكيره به للحفاظ على سلامته وصحته، فقررنا ان نقوم بتنفيذ هذا التطبيق الذي يحوي عدة امور وهي: منبه للمريض بمواعيد ادويته، وفي حال تناول المريض لادوية تتعارض مع بعضها البعض او بدون وصفة طبية وتشكل خطرا على صحته فإن التطبيق يساعده، فيضم التطبيق سجل صحي للمريض (الحساسية، العمليات الجراحية الأخيرة، المشاكل أو الأمراض الوراثية، الضغط، السكر، الخ)، الى جانب الاسم والجنس والعمر، والتي تساعد جميعها مجتمعة بتقديم دواء بديل له".

وأضافت: "يهدف التطبيق إلى التقليل من أي مخاطر إضافية أو آثار جانبية من تأجيل أو عدم اتباع الإرشادات الصحيحة لاستخدام الأدوية".

واردفت القول: "نريد ان نشكل حلقة وصل بين المريض والطبيب في حالات الطوارئ، ان حصلت اي اعراض جانبية من داوء ما، نستطيع ان نوصل المريض مع اقرب طبيب ليتابع حالته الصحية".

وتقول سهام: نحن الان في طور عمل نموذج اولي للتطبيق لتقديمه للمشافي والاطباء، ولكن ننتظر دعما لمشروعنا حتى نستطيع تطبيقه على ارض الواقع.

وشاركت الطالبات مؤخرا في المعسكر التدريبي العالمي لريادة الأعمال في تايلاند 2019، وحصل المشروع على الفكرة الأفضل ضمن 15 مشروعا مشاركا.