الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر "الواتس اب" في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي عبر تطبيق "الواتس اب" والتي طالت مواطنة في الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالشرطة والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .