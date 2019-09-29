الشرطة توضح بشأن جريمة قتل الشاب مصطفى الشلودي في الخليل

وطن: اكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وعلى ضوء اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات الاولية و التحقيقات التي جرت بجريمة قتل المواطن مصطفى الشلودي(23عاما) فجر الجمعة الماضي فإن أحداث الجريمة بدأت بنشوب شجار في منطقة وادي الهرية جنوب مدينة الخليل بين افراد من عائلتين نُقل عدد من أطرف الشجار الى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج وعند وصولهم الى داخل غرفة الطوارئ تجدد الشجار بينهم في ساحات المشفى ، واثناء ذلك أقدم شخص على طعن المواطن الشلودي بأداة حادة في صدرة الأمر الذي تسبب بوفاته.

وبين ارزيقات بأن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول لكافة تفاصيل الجريمة واسباب نشوب الشجار.