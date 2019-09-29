المدعي العام الإسرائيلي يوافق على تمديد جلسة الاستماع لنتنياهو

وطن: وافق المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الأحد، على طلب محامي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاص بتمديد جلسة الاستماع لمدة أربعة أيام، ليتمكنوا من تقديم حججهم الكاملة في القضايا المنسوبة لنتنياهو.

وأوضحت صحيفة "يديعوت احرنوت" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الجلسة في القضية "4000" ستعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما سيدلى بحجج بشأن قضيتي "1000" و"2000" الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مع تخصيص يوم واحد لكل حالة.