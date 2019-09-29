"حيتان" البلد يسرقون الكهرباء .. والفقراء يدفعون

رام الله – وطن: نفذت شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية الاسبوع الماضي تهديدها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس لبضعة ساعات، بسبب ما قالت انها ديون متراكمة على الشركة، الامر الذي وضعها امام ازمة، لا تزال تفاعلاتها قائمة حتى الان دون حلول تلوح بالافق.

واثار هذا القطع تساؤلات لدى المواطنين، حول اسباب القطع، رغم التزامهم بدفع التزاماتهم الشهرية، بموجب عدادات مسبقة الدفع التي أُلزموا بها، وبالتالي واصبحوا مضطرين لدفع ثمن الكهرباء قبل الحصول عليها، كما كل شيء في هذا البلد، كالمياه والعلاج، والهواء.

وارجعت شركة كهرباء القدس اسباب الازمة، الى تراكم الديون على المواطنين، والتي وصلت الى حوالي 900 مليون شيكل، منها 500 مليون شيكل على مستهلكين في المخيمات، و300 مليون خارج المخيمات، من بينها 100 مليون على مستهلكين كبار تجاوزت ديون بعضهم 800 ألف شيكل.

من غير المقبول تحميل اللاجئين ازمة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس، لاكثر من سبب اولها ان اللاجئين معفيين من تسديد اثمان الكهرباء بموجب قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبالتالي على السلطة الايفاء بالتزاماتها تجاههم في هذا الامر، وثاني الاسباب ان تلك الديون المتراكمة على "المخيمات"، ليست في الحقيقة على اللاجئين الذين يسكنون المخيمات في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة، بل على "حيتان البلد" الذين نقلوا مصانعهم ومعاملهم الى المخيمات، للتستر خلفها وسرقة اكثر مما يحتاجونه من كهرباء دون ان يدفعوا ولا قرشا واحدا.

لا يتورع "حيتان البلد" عن اي مسلكية غير اخلاقية يمكن ان تسهم في زيادة ثرواتهم، وما لجوؤهم الى المخيمات، كعباءة للتستر خلفها لسرقة الكهرباء، مستغلين الاعفاء الذي تحظى به المخيمات من دفع الكهرباء، وبالتالي يستطيعون سرقة الكهرباء دون حسيب أو رقيب، ودون دفع قرش واحد حسب معطيات وتأكيدات شركة كهرباء القدس لخير دليل على ذلك، هؤلاء انفسهم "حيتان البلد" الذي يكدسون ثرواتهم لم يلتفتوا يوما الى المخيمات التي تعيش ظروفا صعبة على صعيد كل المجالات والقطاعات التعليمية والصحية والخدماتية والبطالة عن العمل ومستويات الفقر المرتفعة، ولم يقدموا دعما لمدرسة او مركز صحي او شارع او طالب علم محتاج او مريض فقد امل الحياة وهو يبحث عن حبة دواء.

ورغم ان ديون شركة كهرباء القدس ليست جديدة، كان لزاما على الحكومة المتعاقبة ان تتخذ اجراءات للحيلولة دون تفاقهما، لكنها اتخذت موقف المتفرج في الكثير من الاحيان، ولا يزال ذلك الموقف مستمرا حتى اللحظة، على امل ان يتغير ، استجابة للمسؤوليات الملقاة على عاتقها، اقلها محاسبة المتجاوزين من المستهلكين من "حيتان البلد"، او الذين يعرفون عن انفسهم بكبار التجار او المستثمرين، وسارقي التيار الكهربائي، والذين تزداد ثرواتهم يوما بعد اخر، بغض النظر عن قانونية اعمالهم او عدمها.

ان اللهاث وراء حصد المكاسب المالية وتكديس الارباح، يبدو هو شعار المرحلة للكثير من "الحيتان" رغم الازمة التي يعيشها الوطن والمواطن، وبالتالي من حق المواطن ان يسأل لماذا لا تلاحق الحكومة هؤلاء وتحتجز اموالهم؟، ولماذا هناك تقصير في تطبيق قانون الكهرباء المعدل بالحبس ثلاثة شهور للسارق وغرامة قدرها 1500 دينار؟ ولماذا تطبق القوانين على المواطنين الفقراء والغلابة، ويحظى الحيتان والمتنفذين بالامتيازات وغض النظر عن سرقاتهم وتجاوزاتهم؟.

ان ما يُقال من توجهات رسمية حول ترسيخ قيم العدالة والمساواة والشفافية ومحاربة الفاسدين وتجار الكَسَبَة، والاستغلال، تصطدم بحقائق الواقع، وغياب المساءلة والمحاسبة، فعلى سبيل المثال، اعلنت شركة كهرباء القدس العام الماضي (2018) عن كشفها أكبر عملية سرقة للتيار الكهربائي في تاريخ الشركة بعد ضبط عدد من المشتركين المقتدرين والذين يملكون مجموعة من المنشآت الصناعية والفلل السكنية بصفتهم الشخصية، وبصفتهم شركاء في شركة تجارية وصناعية كبرى في محافظة رام الله والبيرة، يقومون بسرقة الكهرباء منذ سنوات بقيمة تجاوزت 2 مليون شيكل، لكن لم تخبرنا اي جهة رسمية ماذا فعلت بهذا الملف، فلو كان مواطنا عاديا لزج به في السجن بعد "مرمطة" طويلة وعريضة في مراكز التوقيف والمحاكم، ولااضطر لبيع كل ما يملك لسداد الغرامات التي كانت ستفرض عليه.

ولعل مايدلل على ذلك، صدور قرار من محكمة رام الله يستجيب لطلب مرتكبي هذه السرقات بإعادة التيار الكهربائي لجميع المنشآت التابعة لهم، واستصدارها قراراً قضائياً يجبر شركة كهرباء محافظة القدس على إعادة التيار الكهربائي للخدمات المتلاعب بها.

ولا تعد هذه الحادثة هي الوحيدة والاستثنائية، بل تكاد تكون القاعدة الرئيسية التي يسير عليها كل متنفذ في البلد، وما يؤكد ذلك مئات القصص المتداولة بين عامة الناس وفي اروقة المحاكم، حول التجار واصحاب المصالح الذين يتم ضبطهم لهذا السبب او ذاك ومن ثم يتم الافراج عنهم وكأن شيئا لم يكن، ما يؤكد ان تفعيل الاجراءات القانونية لا يجب ان تكون على المواطن الغلبان، وانما على الشركات الكبيرة التي لا تدفع مستحقاتها، وتخالف القوانين والانظمة واللوائح، وتتنكر لكل القيم الاخلاقية والوطنية.

لم يعد خفيا وجود مفاعيل ومسببات اخرى لازمة شركة كهرباء القدس تتجاوز حقيقة ازمة الديون المتراكمة عليها، كما لم يعد سرا وجود توجه لدى "حيتان اكس اكس لارج" ومتنفذين لعقد صفقة كبرى، التي لا يمكن ان تتم الا باستمرار ازمة شركة كهرابا القدس، واغلاق كل الطرق التي يمكن ان تؤدي الى حلها، والخطوط العريضة لتلك "الصفقة" تكمن في ضغط هؤلاء المتنفذين من اجل سحب مناطق امتياز الشركة خارج محافظة القدس، وتحديدا مدن رام الله وبيت لحم واريحا من الشركة، واسنادها لشركة جديدة سيكون لهم فيها نصيب الاسد من الارباح والمكاسب.

ان ازمة شركة الكهرباء ليست ازمة وليدة الصدفة او استثنائية، بل هي مثال لأزمات كثيرة ومماثلة، تعكس تجليات الرأسمالية الناشئة في الاراضي الفلسطينية التي عززتها فلسفة السوق المفتوح التي تبنتها السلطة الفلسطينية، والمتمثلة بظهور المتنفذين وسارقي قوت الشعب الذين ينظرون للوطن كمشروع استثماري متاح لهم سرقة ما يرغبون منه، والا كيف يمكن تفسير كل ما يحدث، من استغلال ونهب وسرقة وظهور طبقة رأسمالية برجوزاية، وتجار مخدرات واراضي وسماسرة، ونحن في بلد تحت الاحتلال، من المفترض انه يسعى الى خلاصه الوطني وتقرير مصيره.

لم يعد مقبولا، الحديث اننا في مرحلة تحرر وطني، بينما لا احد يلتفت الى الفقراء لدعم صمودهم، وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم ومساندة، وتركهم عرضة للاستغلال والنهب، الذي شجعه سياسات وشرعنة الربح الطارئ وشهوة الكسب والثراء الفاحش، لا يمكن الحديث عن مرحلة تحرر وطني، والمتنفذين والحيتان يبنون ثرواتهم بامتيازات من جانب، وباسقاط كل وازع اخلاقي والتزام قانوني.

لم يعد صعبا السؤال اليوم، لماذا يوجد فقراء في الاراضي الفلسطينية، بينما يعيش البعض في بذخ وترف؟ ولم يعد الجواب البديهي الذي يحمل الاحتلال المسؤولية عن ذلك كافيا، فالفقراء يلتزمون بتسديد اثمان الكهرباء والماء والخدمات والتعليم والصحة قبل الحصول عليها، ولا يمكنهم الحصول على اي خدمة دون دفع ثمنها مسبقا، كما ان الفقراء ليسوا مسؤولين عن فقرهم بقدر ما هم مسؤولين وملتزمين بكل قانون، وبكل واجب وطني واخلاقي، فلا هم يسرقون ولا هم ينهبون ولا هم يبيعون الوطن، بل يكدحون عند "الحيتان" الذين يستغلونهم بعدد ساعات العمل الطويلة، وبمقابل مادي بخس، دون اي حقوق اخرى، في حين يكدس "الحيتان" الارباح، دون ان يقول لهم احد "من اين لكم هذا"، ولذلك المطلوب اليوم التحرك لرفع الغطاء الوطني عن هؤلاء "الحيتان" ومحاسبتهم.