الاحتلال يعيد اعتقال المقدسي وليد عليان لحظة الافراج عنه

رام الله- وطن: أعادت مخابرات الاحتلال، يوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسي وليد داوود عليان لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، بعد إمضاء مدة محكوميته البالغة خمسة سنوات ونصف.

واستدعت مخابرات الاحتلال والده داوود للتحقيق معه في مركز شرطة المسكوبية غربي مدينة القدس، تزامنًا مع توقيف نجله بالمركز.

وكان الأسير وليد عليان (23 عاما) اعتقل في شهر آذار/ مارس عام 2014، من جهاز "الشاباك"، ووجه ضده عدة تهم منها الانتماء الى خلية تنظيمية، وإلقاء الزجاجات الحارقة.

وتنقل الأسير المقدسي عليان بين عدة سجون، وخاض مع الأسرى إضرابات عن الطعام، وله شقيق أسير وهو محمد داوود عليان، الذي يقضي حكمًا بالسجن 6 سنوات ونصف.