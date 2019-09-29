شركة هواوي تنجح بالاستغناء عن 500 مكوِّن إلكتروني أمريكي

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الصينية هواوي عن تمكنها من الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات 5G، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج التجاري لها اعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال مؤسس ورئيس الشركة، رين جينغفي إن شركة هواوي قد نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي 5000 مكون إلكتروني أمريكي.

وتتوقع شركة هواوي زيادة في مبيعات معدات الاتصالات العام المقبل، من 600 ألف إلى 1.5 مليون محطة أساسية، بنسبة زيادة 2.5 مرة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هواوي في مايو من هذا العام، بحجة سرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس.

وإثر هذه التدابير العقابية من جانب الولايات المتحدة، قدر جينغفي خسائر شركته بـ 30 مليار دولار في عام 2019، وأخبر الموظفين أيضا أن الشركة "بين الحياة والموت".

ولكن في نهاية شهر أغسطس/آب، أعلن رئيس الشركة، أن تأثير العقوبات كان أقل بكثير من المتوقع، وأن التقييم الأولي للضرر كان مبالغا فيه.