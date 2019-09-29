مراسل التلفزيون الإسرائيلي يشير إلى المعاملة المتميزة من القطريين تجاه ضيوفهم الإسرائيليين

وطن: أشار المراسل الإسرائيلي إلى المعاملة القطرية المتميزة تجاه الضيوف الإسرائيليين، على إثر مشاركتهم في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في دولة قطر.

إذ يغطي مراسل قناة (كان) الرسمية الإسرائيلية مباشرة، مباريات المنتخب الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة،كما وأشار في تقريره إلى انسحاب عدد من المتسابقات الإسرائيليات من المسابقات بسبب الحرارة الشديدة.

هذا واستنكرت حركة المقاطعة في فلسطين، اليوم الأحد، السماح للاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة التي تنظم لهذا العام في دولة قطر، وأكدت الحملة في بيان لها، رفضها للتطبيع الرياضي مع الاحتلال. ودعت الحملة لمنع مشاركتهم في البطولة، وضرورة التحرك العاجل لإدانة ورفض مثل هذه الخطوات التطبيعية ومحاسبة المسؤولين عنها.