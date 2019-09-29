حرحش تكتب لوطن: شكرا لمدرسة راهبات الوردية لمحاولتها الدؤوبة بالرقي بعقول الطالبات: الفلسفة يجب أن تكون مقررا ضمن مناهج التربية والتعليم

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي قبل أيام، منشورا من قبل أحد أولياء الأمور في مدرسة راهبات الوردية في القدس، تحت عنوان "الى جميع الغيورين"، استوقفني المنشور كثيرا وتساءلت: الى اين نذهب؟

المنشور يدعو ويتساءل عن مشروع بدأته مدرسة راهبات الوردية، بإدراج مساق فلسفة ضمن منهجها التعليمي، ويعترض الرجل على الكثير من الامور تبدأ بمدرس المساق الذي تهمته انه "طبيب" وفحوى التعليم الفلسفي الذي ينشر الكفر ويشكك في المسلمات.

طرح الرجل كذلك مثالا، كيف بدأ الأستاذ الدرس بسؤال الطالبات عن وجوب وجود اب للإله، ومن الذي أنجبه وهل يعقل وجود الاله أصلا. ثم ردت عليه طالبة بسورة الإخلاص وخرجت من الصف وتلتها طالبة أخرى ...الخ

طبعا، يتوجب التصفيق الحار للطالبة عند قراءة السطور بهذه الطريقة، فالطالبة غيورة على ربها وعلى اسلامها وعلى قرآنها الكريم، والرجل كافر ملحد يدس السم بالسم.

سألت نفسي: هل ستذهب هذه الطالبة فيما بعد الى جامعة؟ فاذا ما كان الجواب بنعم، فماذا ستفعل في حصة الفلسفة او الحضارات او الثقافة وغيرها من المساقات الفلسفية التي تطلق عنان الأسئلة لتضرب مهاجع التفكير في العقول؟

من السهل قراءة نص الرجل، وكأنه حامي للإسلام وللدين، وكأن هناك خطة ممنهجة في دس الأفكار التكفيرية في رؤوس الطالبات.

من السهل كذلك تحريك الرأي العام ضد مدرسة راهبات الوردية تحديدا، بعد قضية الحجاب في المدرسة قبل سنوات.

وهنا ابد بالسؤال التقليدي: إذا ما تأكد الوالد ان هذه المدرسة تكره الدين الإسلامي، وتدس أفكار تكفيرية برؤوس الطالبات، لماذا يبقي ابنته في هذه المدرسة، فالمدارس التي تربي على الدين موجودة، ومن أبرزها مدرسة الايمان، يعني إذا ما أراد الانسان الذي يريد ان يربي ابنته على الشريعة الإسلامية كما يتوقعه من معتقدات ومسلمات لا يمكن المس بها، فهذه المدارس موجودة. ومن ثم يرسل ابنته الى كلية الشريعة، او الى السعودية او جامعة الازهر وغيرها من الجامعات الشرعية، ويتأكد من أن الإسلام يتغلغل في عروق ابنته كما يجب.

ولكني لا اشك ان اختيار الاهل لمدارس مثل مدرسة راهبات الوردية، مرتبط بآمال الآباء بتقديم لبناتهم وابنائهم تعليما جيدا يرقى بهم. فلماذا هذا الرعب على الدين من المدارس؟

الحقيقة، ان ما قامت به مدرسة الوردية من ادخال مساق الفلسفة للمنهج هي خطوة متأخرة، لمدرسة تعمل وبإصرار على تقديم الأفضل من أدوات التعليم لطالباتها. فيبدو ان المدرسة اقتنعت أخيرا، ان التفوق بالعلامات ليس هو المؤشر الوحيد للتفوق العلمي، فهناك مدارك أخرى يجب فتحها في عقول الطالبات من اجل اخذ زمام حياتهن المستقبلية واعدادهن لجامعات راقية.

فالفلسفة يجب ان تكون جزء من المنهج الرسمي منذ سنوات التعليم الأولى، لو كان عندنا مناهج تحترم العقول.

ولكن من الطبيعي الا تكون الفلسفة جزءا من مناهج، تؤكد على التلقين والتحفيظ كمصدر أساسي لحفظ المعلومة في العقل.

والدين ليس الا أداة يتم استخدامها للسيطرة على العقول. فمناهجنا مليئة بالتلقين المبني على مفاهيم دينية تم دسها في كل المقررات وكأن كاتب المناهج يعيش في كهف من العصور الوسطى. والامثلة على هذا كثيرة ومتكررة.

لا تحترم المناهج من خلال هذا وجود طلاب ليسوا مسلمين، وتفرض التعاليم الإسلامية وكأن الإسلام هو دين كل الشعب.

والتعليم الإسلامي الموجود مبني على مدارس فقهية منحازة أقرب الى الوهابية، وكأن الطالب يتم تحضيره لمرحلة متزمتة من الحياة، نراها كما نراها اليوم كنتيجة يرجع فيها المجتمع الى الوراء بدلا من التقدم. فنحن أكثر تخلفا وعنفا وعنصرية وقبلية. وعندما تتقدم مدرسة "مسيحية" بإدخال الفلسفة كمقرر "وسطي" لا يعتمد على الدين من اجل توسيع افاق التفكير، يتم محاربتها واتهامها بالعنصرية.

من حق المدرسة ان تقرر ان الدين الإسلامي لا يتناسب مع مبادئها كمدرسة تبشيرية مسيحية، ومع هذا لا تقوم أي مدرسة بهذا، احتراما للتعددية الدينية التي يبني المجتمع الفلسطيني نفسه عليها.

اعرف ان هذا المقال سينال نصيبه من الشتائم، فنحن لم نعد نر من أنفسنا الا ارتدادا لدين نريد الحفاظ عليه بلا أي عناء او جهد. لا نقبل الاختلاف ولا نتقبل أي اخر. وكل ما يأتينا من منطق به بعض السؤال يدخل في إطار التكفير والتلحيد.

سيأتي يوم سيكون الجيل القادم ملحدا بلا مجال للشك، ليس بسبب ما يتم تقديمه من مدرسة قررت ان يكون اعمال العقل جزء من التقدم في عقول الأبناء، ولكن بسبب التزمت المغلق على نفسه من كل الاتجاهات بذريعة الحفاظ على الدين.

الايمان لا يحتاج لان يحافظ عليه أحد. الايمان هو سلسلة من المعايير الأخلاقية والبنيوية التي نبني عليها وجداننا. نقول بلغتنا العامية " الله ما شافوه بالعقل عرفوه"، إذا ما كان العقل هو مكان التعرف على الخالق، فكيف نمنع التفكر.

الفلسفة هي المكان الذي يشكك فيه الانسان ما حوله ليخرج بأجوبة يسلم فيها الى وجوده. هذا هو الدين الحق. الدين الذي يترك المجال للسؤال والتساؤل، وعليه يأتي انسان عاقل ويتفكر ويتساءل.

من السهل إطلاق الاتهامات. ومن السهل التكفير، ومن السهل استثارة الرأي العام نحو موضوع الدين. ولكن اليس الدين الحقيقي غير ذلك؟ الم يتعرف الأنبياء على الله من خلال عدم تسليمهم لما كان من المسلمات في عبادة الاوثان؟

كيف حولنا عبادتنا لله الى وثنية؟

أتمنى لو تأخذ وزارة التربية والتعليم موضوع ادخال الفلسفة كمقرر الزامي في المناهج منذ الصفوف الأساسية، لعلنا نظفر بجيل يفكر ويزيل تحجر العقول والقلوب الذي يقربنا في كل يوم الى زوال محتم.