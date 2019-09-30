"هيئة الأسرى" تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض كمال أبو وعر

وطن: حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من مواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الأسير المريض كمال أبو وعر (46 عاما) من مدينة قباطية في جنين، والقابع حاليا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003 يعاني من مرض السرطان في الحلق، ومن تكسر صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، دون ان تقدم له إدارة سجون الاحتلال أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه.

وأكدت أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة قد يؤدي الى فقدان صوته في الوقت القريب.

يشار إلى أن الأسير أبو وعر محكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما.