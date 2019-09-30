الرئيس محمود عباس الفلسطيني الأخير في الدفاع عن القلاع !

كتب حسن مليحات (الكعابنة) : في العام 1935 وفي مدينة صفد في أقصى شمال فلسطين والتي تعتبر عاصمة الجليل الأعلى وتبعد عن مدينة القدس حوالي 134 كم وترتفع عن سطح البحر 900متر وتطل على بحيرة طبريا ، ولد الرئيس محمود عباس رجل الحرية الأول وهو اخر فلسطيني من الزمن الصعب من جيل المؤسسين الاوائل لحركة فتح ، وقد أستهل نشاطه السياسي في سوريا وانضم لحركة فتح منذ العام 1958 والتي كانت وليدة أنذاك وهو زعيم عالي الثقافة ويحيط بخيابا السياسية أحاطة كاملة كما يحيط السوار بمعصم اليد وله عدة مؤلفات منها (بعضا من الحقيقة) و (الوجه الاخر) و (استثمار الفوز) ومؤلفات اخرى ، فسيادة الرئيس من الجيل الطليعي الذي يمتلك وعي سياسي كامل ويستطيع وسط حالة الذهول الاستراتيجي ان يحدد اهدافه انطلاقا من أدراكه لأهمية ان يأخذ الفلسطينين زمام المبادرة للدفاع عن قضيتهم ، وكان مشاركا وشاهدا على موعد الأنطلاقة الاولى ومدركا بشكل مبكر نظرية ان العمل العسكري يزرع والسياسة يجب ان تحصد ، لذلك لعب دورا كبيرا في قيادة العمل السياسي وقاد تيار متعاظم للواقعية السياسية منذ بداية العمل النضالي.

في البدء لا بد من القول بان الرئيس لم يعلن يوما بأنه قد جاء من أساطير الدفاع عن القلاع الى البسيط من الكلام على ما قال الراحل الكبير محمود درويش ، فقد جاء منذ البداية صاحب وجهة نظر سياسية واقعية وتطورت قدما مع مرور الزمن وقامت على التعامل الفعال مع ممكنات السياسة اللئيمة بطبيعتها والذهاب هناك قدر الأمكان الى محددات منطق التاريخ والحق والثقافة كما يفهمها الشعب الفلسطيني ، لأن الذهن الفلسطيني يتعامل مع اي واقع كان من خلال صور يبنيها في وعيه وتتدخل في صياغتها عدة اعتبارات ثم يذهب للتعامل مع الواقع من خلال الصورة المرسومة له سلفا ،وعندما عادت القوى السياسية الفلسطينية ونخبها محبطة ومنهزمة في الوعي بعد تجربة واسعة من السعي الى التحرر والانعتاق ومحاولة تغيير مسار تاريخ ظالم وتعديله وجدت بديلا موضوعيا يتمثل في المقاربة الواقعية لفخامة الرئيس محمود عباس والتي قامت على قراءة سياسية صحيحة لما هو قائم والسياقات والظروف وموازين القوى والممكنات السياسية للحلول المرتبطة على نحو او اخر بممكنات منطق الحق والتاريخ حيث يصبح المطلق نسبيا .

عند توقيع أتفاق أوسلو واثناء اجتماع القيادة في تونس أنقسم اعضاؤها بين مؤيد بلا يقين ومعارض ليس واثقا من ثبات موقفه ،فقط ثلاثة رجال من القيادة كان لهم مواقف متميزة الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يتطلع الى افق لا يشاركه فيه احد والراحل خالد الحسن صاحب الذهن المتوقد والقدرة الحاشدة الذي انشغل كثيرا باهمية التعاطي مع ممكنات السياسة وربطها بمنطق الحق والتاريخ ، والرئيس محمود عباس فقد ركز في تلك اللحظة على ان اتفاق اوسلو هو تسوية بين موازين مختلة ، وان الفلسطينين لن يعودوا من هناك بنصر مؤزر بل بممكن سياسي صعب يتطلب منهم الكثير وانفرد برؤيته على امكانية النجاح الصعب لاتفاق اوسلو ، واعتبر ان الامر منوط بكيفية تصرف الفلسطينين ازاءه كأمكانية سياسية لا تلبي كل الحق الفلسطيني، وعندما كان اتفاق اوسلو قد بدأ ياخذ طريقه نحو الهاوية السياسية وكان الفلسطينين يتخبطون في بناء الرهانات المحبطة سلفا وقراءاة معيطات الواقع السياسي والتعامل معه ورغم انهم يعرفون بان اوسلوا هو مولود هجين وغير مكتمل الخلقة وابن سياسي غير شرعي جاء نتيجة علاقة سفاح جرت بين موازين مختلة ، الا أنهم لم يبحثوا له عن اب مناسب من الواقع الأثيم ذاته من خلال ممارسات تلبي برهاناتها الممكنة في حضن المستقبل المنظور .

بعد غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات وتسلم الرئيس ابو مازن دفة القيادة السياسية ترسخت حالة الواقعية السياسية،الا ان استمرار المفاوضات لم تثمر نتائج على الارض السياسية القاحلة ، ومنذ ان رفض سيادة الرئيس العودة الى التفاوض الا بوقف حكومة اسرائيل للأستيطان وقبولها بمرجعيات واضحة لعملية السلام أدارت امريكا ظهر المجن وبدأ الخلاف الفلسطيني مع الموقف الامريكي الذي طالب الطرفين بالرجوع الى المفاوضات ، وعندما توجه الرئيس محمود عباس الى طلب العضوية الكاملة في الامم المتحدة للدولة الفلسطينية انصدم مع الموقف الامريكي الذي يصر على ان التفاوض المباشر هو الطريق لانجاز الدولة ، وقد بذلت القيادة الفلسطينية جهود مضنية من اجل حشد التأييد الدولي للتصويت لصالح القرار ،وبذات الوقت لم تنتصل القيادة الفلسطينية من عملية السلام ولم ترفض الرجوع للتفاوض لو قبلت حكومة اسرائيل بمرجعيات للتفاوض ولم تذهب الى النضال المسلح وأستبقت النضال السلمي ، لقد تحدى الزعيم ابو مازن الولايات المتحدة الامريكية وهي اعتى قوى عسكرية واقتصادية عرفها التاريخ علما بأن زعماء دول عظمى لا يجرؤ على تحدي امريكا ،فقد تميز سيادة الرئيس بالجرأة في زمن حافل بالرؤساء الضعفاء ، ووقف كالطود الشامخ في وجه امريكا وقالها (لا )سياسية كبيرة في وجه امريكا فقال لا للسياسة الامريكية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي ولا لصفقة القرن ولا لمؤتمر البحرين ولن نعترف بمخرجاته واعلن حالة الأشتباك السياسي مع ادارة ترامب ورفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل .

في خطابه الاخير امام الجمعية العامة للامم المتحدة أطلع الرئيس دول العالم من على منبر الأمم المتحدة على ممارسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي متحدثا عن توجهات الحكومة الأسرائيلية اعلانها عن نيتها غداة الانتخابات الاسرائيلية حول ضم غور الاردن وشمال البحر الميت وعن القرارات العنصرية الصادرة عن الكنسيت الاسرائيلي ومنها قرار يهودية الدولة على غرار نظام الابارتهيد في جنوب افريقيا ، واكد بانه في حالة ضم الغور وشمال البحر الميت بانه في حل من اي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية، وجدد سيادة الرئيس رفضه لصفقة القرن وما ينتج عنها مشيرا الى تحيز الادراة الامريكية لجانب السياسة الاسرائيلية العدوانية ومنوها بالوقت ذاته انها لم تعد شريك في عملية السلام لقد قالها (لا راسخة واستراتيجية ) ليس من منطلق الرفض التقليدي او من باب ترف المعارضة ، بل قالها لانها المصد الوحيد ضد العدان الاسرائيلي ، ولكن بدهاء سياسي منقطع النظير عندما قال الرئيس (لا )في وجه ترامب وزبانيته وبعبقرية قائد خبر خبايا السياسة ترك الرئيس الباب مواربا حتى يبقى في الميدان وبحث عن البديل وقال (نعم)لشراكة اوروبية روسية صينية وذلك لعزل الادارة الامريكية التي يمتطيها اليمين الاسرائيلي ، وبذلك يكون سيادة الرئيس قد قرر بلا رجعة الانضمام الى قافلة العظماء الذين سيذكرهم التاريخ ،وفي هذا السياق نشير الى ما جاء على لسان الصحفي الاسرائيلي بن كاسيبت (( ابو مازن لقن ترامب درسا في السياسة الشرق اوسطية )).

الرئيس ابو مازن سياسي محترف ويعد من دهاة القرن الواحد والعشرين في عالم السياسة ودهاليزها ، فقد عجم عوده وفكره السياسي في وقت مبكر منذ كامب ديفيد وما بعدها من محطات سياسية اخرى ،وكان مدركا بأن الحرباء الامريكية قد تغير جلدها فأخذ ببطن الجبل بصمت وحرض شعبه على خيارات الصمود والبقاء ودعا للمقاومة الشعبية السلمية بمفهومها الواسع ، وعندما أرادت الحرباء الامريكية ان تبدل لونها رأها سيادة الرئيس لأنه يرى ما تراه زرقاء اليمامة عند العرب وعندها اغتال السيد الرئيس الصفقة المشبوهة بصلابته وقوته وافقدها قدرتها على الحركة والاقناع،لقد قلب طاولة المؤامرة والدسائس على اللوبي الصهيوني في البيت الابيض وهو مؤمن بصنع المعجزات السياسية وهزيمة اقوى دولة في العالم دون اطلاق رصاصة واحدة ، وقد بدا السيد الرئيس منتشيا بالفوز وهو يهزم اعدائه عندما أفشل خطة كوشنير ، وما زال العالم باستثناء الولايات المتحدة الامريكية ومعها بعض العبيد يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في أقامة دولته الفلسطينية ويرى ترامب كقاطع طريق وخارج عن الشرعية الدولية ومثير للحروب والفتن حتى أن حلفاء ترامب الاوروبيين قد تذمروا من سياسته الرعناء ، وتقدم الرئيس ابو مازن بالبديل وهو مرجعية جديدة لعملية السلام وتقهقرت الادارة الامريكية التي فقدت اهليتها السياسية كمرجعية لعملية السلام.

ازاء تلك الاحداث والمعطيات نخلص الى القول بأن الرئيس محمود عباس أضحى زعيما أمميا يسير على خطى المهاتما غاندي ومارتن لوثر كنغ وذلك من خلال مواقفه السياسية الثابته ويستطيع أن يخلط أوراق اللعبة السياسية في المنطقة، وان الفجوة بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية غير قابلة للجسر ،وان صفقة القرن قد سقطت سقوطا ذريعا على صخرة الصمود الرئاسية ولن تنجح مخرجات مؤتمر البحرين في انهاء النزاع وستنضم الى قائمة المبادرات الامريكية الفاشلة التي طرحت في الماضي ،فالرئيس يهتم بحياة الانسان الفلسطيني فهو المسؤول الاول وليس معني بالخطاب الانفعالي المفتوح على ساحات الموت ، وان من الصعب على دولة الاحتلال التفوق على العقل الفلسطيني المعزز بثقافة الحياة والامل ، فسيادة الرئيس هو أخر القادة التاريخيين لحركة فتح من جيل الطلائع الاولى والفلسطيني الاخير الذي صفع وجه الشر وفضح اللصوص وزبانية الحروب وعبدة النار والبارود ممن حاولوا التأمر على القضية الفلسطينية في عشائهم الاخير.