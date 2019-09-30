خالد البطراوي يكتب لوطن : نظرية المؤامرة .. هلوسات

إن إختلف زوج مع زوجته، فورا تترسخ في أوهامه أن هناك مؤامرة من زوجته وحماته ضده. وإن ضج موظفون من المسؤول عنهم، يسارع "جنابه" الى حشد القبيلة والعشيرة والتنظيم ( أو النزيم كما يقول ضابط المخابرات الاسرائيلي ) تحت مسمى "أن هناك مؤامرة تحاك ضده". وإن تحركت الشعوب بهبة عفوية، يسرع الحكام الى إستنفار "العسكر والأجهزة" بما فيها اجهزتهم الهضمية حيث " ينسهلون خوفا" ويتوجون "نظرية المؤامرة" بالقول أن هناك "أجندات خارجية".

"نظرية المؤامرة " كمصطلح ورد أول مرة في إحدى المقالات الاقتصادية عام 1920 كما تقول شبكة المعلومات العنكبوتية، لكن شاع إستخدامه عالميا بعد عام 1960 ودخل قاموس أكسفورد عام 1997.

الغريب في الأمر أن أساس نظرية المؤامرة كان معكوسا بمعنى أن يتأمر أصحاب النفوذ والحكومات على أبناء الشعب ( وهو ما يفعلونه حتى الان )، أما في أيامنا هذه فقد إنعكست النظرية بحيث أصبح المسؤول والمتنفذ والحكومات هم الذين يتهمون أبناء الشعب بنظرية المؤامرة والتخابر مع جهات أجنبية ( وفي حالة الزوج والزوجة فإن الحماة هي الجهة الأجنبية).

لكن المؤامرة بشكل عام تعني أن المتأمر يقوم بالتخطيط للمؤامرة ( سرا أو علانية) ويلزمه لذلك أن يحشد على الأقل شخصا واحدا الى جانبه وذلك بغية السيطرة على مقاليد الحكم أو تحقيق هدف محدد ( أن تطبخ الزوجة طبخة مقلوبة مثلا) وبعد أن يخطط " للمؤامرة" يقوم بالتنفيذ بتحركات مدروسة وخطوة تتبعها خطوة ( في حالة المقلوبة .. يجلب الرز والدجاج والباذنجان وباقي مكونات المقلوبة" وربما يوظف الاعلام لتحقيق مؤامراته ( في حالة المقلوبة الاعلام هو البهارات).

في التجارب العملية في التاريخ الحديث، فإن "نظرية المؤامرة" تكون واضحة مثلا في حالة " الربيع العربي" الذي إستفاد المتآمرون ( الامبريالية أساسا وزبانيتهم) من حالة النهوض الشعبي العربي في هذا البلد أو ذاك ليقوموا بإستبدال حرسهم القديم بالحرس الجديد، وما زالوا يستبدلون. وفي المقابل أيضا فإن أحد أدوات " نظرية المؤامرة" تتجسد في توظيف الفكر الظلامي وتطويعه وإغداقه بالأموال كي يعزز الاضطرابات الداخلية من خلال تفجيرات هنا وهناك في الأسواق الشعبية أو المساجد أو الكنائس.

لكن أن يكتب مواطنا إنتقادا لهيئة محلية، ويعقب هذا أو ذاك على ما كتب، أو أن تتحرك هيئة محلية مثلا لتصويب أوضاع وفتح تحقيقات ، فيسارع البعض الى تنمية فكرة " نظرية المؤامرة " فإن ذلك مجافيا للحقيقة. وينطبق ذات الشىء مثلا عندما سارع البعض الى إعتبار " الحراك الشعبي" في فلسطين ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته التي طرحت على أنه " مؤامرة تستهدف الكيان الفلسطيني وتحركها أجندات خارجية" فهذا أيضا مجافيا للحقيقة.

مشكلتنا الكبرى في أننا كأفراد تترسخ لدينا نظرية المؤامرة، فان اختلفنا مع شخص لاي سبب كان نعلن الاستنفار وننسج فزاعة "المؤامرة" وننسج كامل تفاصيلها. وعندما يتعلق الأمر بمسألة تتعلق بالرأي العام، فحدث ولا حرج، وكان من أبرز ما طغى على قضية وفاة الشابة إسراء غرّيب مثلا أن التحركات الجماهيرية التي كان سببها هو أن عامة الناس قد راعها تفاصيل الوفاة، فقد وصفها البعض بالمؤامرة ذات الأجندات الخارجية، فيما إعتبر بعض المشاركين في هذه التحركات، أن تلكؤ الجهات الرسمية في التحرك و/أو التعامل مع القضية ببطء وروتينية مرده "السعي لإخفاء حقائق" وبالتالي هناك " مؤامرة ما".

شاب مثلا يرصد بعدسته أو يتلقى من آخرين مقاطع "فيديو" مسجلة لهذه المشكلة البيئية أو تلك، فكان الرد مزلازلا ، البعض إتهمه بأنه ينشد منصبا، وآخرون قالوا أنه "صاحب أجندة" وثالث نعته بأنه " مغرض" علما بأن كل هدفه هو الاشارة الى الامور السلبية بقصد تصويبها. وكثيرة هي الحالات التي يجري فيها أختزال الملاحظات من قبل رأس هرم المؤسسة أو الهيئة بالقول " أنا المقصود، والهدف الاطاحة بي" علما بأن الانتقاد هو ليس لشخص هذا المسؤول بل لاداء المؤسسة، لذا يفترض بهذا المسؤول أن يأخذ الملاحظات بعين الاعتبار لتصويب الاداء بدلا من إنكار وجود الخطأ عملا بمقولة " عنزة ولو طارت".

في المقابل أيها الأحبة، قد يقول قائل، لماذا لا تتم المعالجة دون النشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا بالطبع ما أفضله أنا دوما، لكنني أقول أن 90% من المراسلات "على الخاص" يتم إهمالها كما ثبت لي من خلال المنهج الذي أخطته أنا بنفسي بالسعي الى " الدبلوماسية الهادئة" في معالجة الأمور العامة، وربما يكون ذلك عنوانا لمقالة قادمة بشواهد محددة.

أما الطامة الكبرى فتكون مع الاعلام، الذي ما ان ينشر تقريرا أو خبرا أو تحقيقا "إستقصائيا" فتكون الردود الرسمية واضحة " صحافة مأجورة .. صحف صفراء .. أجندات خارجية ... تهديد السلم الأهلي ... مجافاة الحقيقة ... "وغيرها من التوصيفات هذا إذا لم يتم إعتقال معد التقرير أو الاعتداء عليه أو تحطيم مقر وكالة الاعلام، أو "الشحشطة" في أروقة المحاكم.

ما العمل إذا؟ .... صراحة ليس لدي حلا سحريا ... الحل الوحيد هو أن ننمي لدى الجيل الجديد ثقافة " الاختلاف" على أسس من الموضوعية، بعيدا عن " شخصنة الأمور" والذاتية، بتوطيد الانفتاح العقلي، والبعد عن الجدل البيزنطي، وتقبل الحقائق، والإعتماد على أسس التفكير العلمي، وإلا ... بتنحرق طبخة المقلوبة.