وطن: يصادف اليوم الإثنين، الذكرى الـ19 لاستشهاد الطفل محمد الدرة بين أحضان والده في قطاع غزة، بعد يومين على اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى عام 2000. ليصبح محمد أيقونتها.

واندلعت الشرارة يوم 28 من أيلول/سبتمبر 2000، عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال أرييل شارون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات وجيش الاحتلال.

وولد محمد الدرة في تاريخ 22 نوفمبر 1988 في مخيم البريج بغزة، وقد اهتز العالم لاستشهاده بعدما نشر الصحفي الفرنسي شارل إندرلان مقطع فيديو، وثّق فيه لحظة استشهاده حلف برميل اسمنتي، وإصابة والده بعدة رصاصات، وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك ركود الصبي على ساقي أبيه.