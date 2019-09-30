بلدية رام الله والمشروبات الوطنية توقعان اتفاقية رعاية مشاريع للتوعية البيئية

وطن: وقعت بلدية رام الله ممثلة برئيسها المهندس موسى حديد مع شركة المشروبات الوطنية ممثلة بمديرها العام عماد الهندي اتفاقية رعاية لبرنامج البلدية “التوعية البيئية لطلبة مدارس المدينة 2019-2020”. وشارك في حفل توقيع الاتفاقية عدد من مدراء مدارس مدينة رام الله والمجلس البلدي والشركاء في مشاريع بلدية رام الله مع طلبة المدارس.

من جهته قال المهندس حديد "إن بلدية رام الله ومن خلال هذه الاتفاقية تترجم توجهها الى القطاع الخاص الشريك في دعم المشاريع المجتمعية كجزء من مسؤوليتها الوطنية، وتشكر البلدية شركة المشروبات الوطنية على رعايتها للمشروع مما يساهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص".

من جانبه، عبر عماد الهندي عن اعتزازه ومجلس إدارة الشركة بالشراكة المستدامة مع بلدية رام الله والمدارس والمؤسسات الشريكة بالمشروع؛ موضحا أن أهداف الشركة تتلاقى مع رؤية البلدية في توفير بيئة نظيفة في مدينة رام الله؛ وذلك من خلال استهداف الأجيال الجديدة وطلبة المدارس، كما أشار الهندي إلى السياسات والأنظمة الصديقة للبيئة التي تتبعها الشركة في مصانعها وفروعها المختلفة ترجمةً لالتزام الشركة بمعايير ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة من التلوث.

وينفذ البرنامج للعام الحادي عشر على التوالي، ويهدف الى رفع الوعي البيئي وإحداث تغيير في الممارسات اليومية تجاه البيئة، لدى ما يقارب 9,000 طالب وطالبة من مختلف الصفوف ذكورا وإناثا في مدارس مدينة رام الله الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. ويندرج في إطار البرنامج عدة مشاريع هي: برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة ومشروع مدينتي نظيفة ومسابقة المسرحية البيئية.

ويهدف برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة الى تحفيز المدارس في مدينة رام الله على تبني أنشطة وفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة لدى طلبة وزيادة الوعي البيئي لدى طلبة مدارس مدينة رام الله من خلال اكساب المهارات اللازمة لتعزيز صحة البيئة في مدارسهم من ناحية، ومن ناحية أخرى إكسابهم أنماط صحية سليمة تجاه أنفسهم وتجاه البيئة المدرسية وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم/ رام الله والبيرة، وزارة الصحة الفلسطينية ، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، مديرية صحية رام الله والبيرة، الاغاثة الزراعية الفلسطينية، المركز الفلسطيني لابحاث الطاقة والبيئة –سلطة الطاقة، مؤسسة عمار الارض، مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والقدس، الاغاثة الطبية، ومركز العمل التنموي/ معا.

اما مشروع (مدينتي نظيفة) فانه يتضمن تنفيذ العديد من الانشطة البيئية التي تحث على الحفاظ على النظافة وتعزيز مفهومها ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب؛ حيث تستهدف الأطفال ما دون سن الحادية عشرة من العمر، ومن أهم هذه النشاطات: توزيع حافظات الطعام وعبوات الماء، فطور جماعي بلا نفايات، توزيع كتيبات بيئية، رواية قصص بيئية، وغيرها.

أما مسابقة (المسرحية البيئية) مع طلبة المدارس، فتهدف الى استخدام أدوات الدراما المسرحية في رفع الوعي البيئي لدى الطلبة وبمشاركة من مدربين مختصين في المسرح والدراما يتم توفيرهم من قبل البلدية. ويتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية للمسرحية وهم مسرح القصبة ومسرح عشتار بالإضافة على ممثلين من وزارة التربية والتعليم وفنانين مسرحيين.