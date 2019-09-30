الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2019

وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية للأسعار الثابتة أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.

وأوضح الاحصاء في تقرير أعده حول التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني للعام الجاري، أن معظم الأنشطة الاقتصادية قد تراجعت، وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك، وتجارة الجملة، والتجزئة، واصلاح المركبات والدراجات النارية، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والادارة العامة والدفاع).

في المقابل ظهر ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المرصودة بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2.754 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 681 مليون دولار أميركي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 736 دولارا أميركيا خلال الربع الثاني من العام 2019 مسجلا انخفاضا بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الربع الأول 2019، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة بالأسعار الثابتة 1.025 دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.2% مقارنة مع الربع الأول 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 343 دولارا أميركيا خلال الربع الثاني من عام 2019، مسجلا انخفاضاً بنسبة 4.2% مقارنة مع الربع الأول 2019.