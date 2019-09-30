حضارة تطلق حملة "خلي مزاجك ملكي" للمشتركين الحاليين و الجدد

وطن: أطلقت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية حملة جديدة لخدمة التلفزيون التفاعلي تحت اسم " خلي مزاجك ملكي" ، استهدفت بها المشتركين الحاليين و الجدد والقادمين من مزود أخر. وتتضمن الحملة عرض مميز على سعر الإشتراك الشهري على باقات حضارة اكستريم الخاصة بحضارةTV بالإضافة الى جهاز حضارة TV مجاناً.

وتشمل حملة "خلي مزاجك ملكي" عرض سنوي مميز على سعر الإشتراك الشهري لحزم حضارة اكستريم، فالسعر المقدم لأول شهرين هو 100 شيقل و 65 شيقل شهرياً للعشرة أشهر المتبقية، كما تمنح الحملة لكل مشترك جديد لا يملك جهاز حضارةTV و لديه جهاز تفاعلي أخر أن يستبدله بجهاز حضارة TVمجاني.

يعرف أن جهاز حضارة TV بمحتواه الجديد تم اطلاقه حديثاً ضمن مواصفات أكثر ذكاء وأسرع أداء وأسهل تفاعل في عرض الأفلام والمسلسلات والقنوات المحلية والعالمية. ويتيح من خلال الواجهة الرئيسية وصول جميع مشتركي حضارة TV الى تصنيفات متنوعة من الافلام والمسلسلات الأفضل والأكثر شهرة حول العالم بالإضافة الى عرض لأهم القنوات المحلية والعالمية التي أصبحت أكثر تفاعلية من أي وقت سابق.

كما تم تطوير مواصفات مشغل الأفلام والمسلسلات ليتمكن المشترك من التحكم بمشاهدته من حيث إختيار إظهار الترجمة أو إخفاءها، والانتقال من حلقة الى أخرى بسهولة وسرعة من خلال ميزة الإنتقال التلقائي، وميزة استكمال المشاهدة التي تتيح للمشترك استكمال مشاهدة الفيلم او المسلسل في اي وقت لاحق . وهناك العديد من التطبيقات الأخرى لتصفح المواقع الالكترونية ومشاهدة الفيديوهات وعرض الصور من الهاتف المحمول عبر التلفزيون المنزلي.

وفي تعليق له عن الحملة يقول السيد" يوسف الخطيب" مدير دائرة التسويق في حضارة: ان العرض المقدم على حملة " خلي مزاجك ملكي" يمنح المشتركين مميزات تنافسية عن باقي العروض في سوق خدمات الانترنت وسيساهم بلا شك في استقطاب المزيد من المشتركين الجدد للإشتراك بحضارةTV المعروف بأقوى جهاز تفاعلي في فلسطين.

مضيفاً أن هذا العرض يعكس استراتيجية الشركة الرامية الى تقديم أكبر قيمة لمشتركيها مقابل التكلفة، حيث تعمل الشركة وبشكل دائم الى الوقوف على احتياجات السوق والمشتركين عبر إجراء دراسات دورية لمتطلبات المشتركين والتغير في احتياجاتهم خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المستمر وزيادة اعتماد المشتركين على الإنترنت في حياتهم اليومية على غرار ذلك تقوم الشركة بتوجيه وتكييف عروضها لتتلاءم مع تطللعاتهم واحتياجاتهم.

وأكد الخطيب على اننا في شركة حضارة نلتزم وعلى الدوام بأن نكون الخيار الأول دائما لمشتركينا وذلك عبر تقديم أفضل عروض وخدمات الانترنت، حيث وفرت الحملة لمشتركينا الحاليين الحصول على حضارةTV مجاناً بالاضافة الى اسعار مميزة على سعر الاشتراك الشهري للخدمة.

من الجدير ذكره أن الإشتراك بالحملة يبدأ من تاريخ 29/9/2019 وحتى انتهائها بتاريخ 31/12/2019 وحتى انتهاء مخزون اجهزة حضارةTV من خلال زيارة احد معارض شركة حضارة المتشرة في الضفة الغربية ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (https://www.hadara.ps/campaigns ).