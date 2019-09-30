"الإسلامي الفلسطيني" شخصية فلسطين الأولى في مكافحة التدخين للعام 2019

وطن: حصل البنك الإسلامي الفلسطيني من الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين على لقب "شخصية فلسطين الأولى في مكافحة التدخين" للعام 2019.

و أعلنت الرئيس الفخري للجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الدكتورة صفاء ناصر الدين منح اللقب للبنك خلال احتفال في قاعة الغرفة التجارية في الخليل، بحضور نزار بالي مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني، ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين ماجد الشيوخي وأعضاء مجلس الادارة وعدد من متطوعي الجمعية، ورئيس واعضاء الغرفة التجارية بالخليل، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمهتمين والمتطوعين في مكافحة التدخين والمشاركين ضمن حملات الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين.

وعبر بالي عن اعتزازه بحصول البنك على هذا اللقب موجها شكره للجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين على الجهود المميزة التي تبذلها للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ويمنع البنك الإسلامي الفلسطيني التدخين داخل مبانيه ويشجع موظفيه على اتباع عادات صحية سليمة بهدف المحافظة على الصحة العامة، وتقليل الضرر الذي يتعرض له غير المدخنين نتيجة لتعرضهم للتدخين السلبي.

ويؤمن البنك الإسلامي الفلسطيني بأن الحد من ظاهرة التدخين جزء مكمل لجهوده في دعم القطاع الصحي الذي يخصص له سنويا جزء كبيرا من موازنة برنامجه للمسؤولية المجتمعية.