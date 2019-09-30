متى يعود ميسي إلى الملاعب؟

وطن: كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الاثنين، موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم نادي برشلونة إلى الملاعب، لتعزيز صفوف "البلوغرانا".

وذكرت الصحيفة الكتالونية، أن ميسي قد يشارك في مباراة "البارسا" وضيفه إنتر ميلان، المقررة الأربعاء المقبل على أرضية ملعب "كامب نو"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن تعافي الدولي الأرجنتيني يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعا في البداية، الأمر الذي يقربه من التواجد في قائمة الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان، سواء بالدخول في التشكيل الأساسي أو كبديل على دكة الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة التي عانى منها ميسي في مباراة فياريال الأسبوع الماضي، لم تكن قوية، وهو ما يزيد التفاؤل حول مشاركته المحتملة أمام "النيراتزوري".

وغاب ميسي مع بداية الموسم الحالي، حوالي 5 أسابيع عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة، ثم شارك كبديل في مباراة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ضد فياريال، أدت إلى غيابه عن المباراة التي فاز فيها "البارسا" على مضيفه خيتافي (2-0) السبت الماضي، لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي (32 عاما)، توج الاثنين الماضي بجائزة "The Best"، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.