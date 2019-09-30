جامعة بيرزيت تعلن حل الإشكال بين الشبيبة والقطب الديمقراطي

وطن: أعلنت جامعة بيرزيت عن انتهاء الخلاف القائم في الحرم الجامعي بين كتلتي القطب والشبيبة.

وثمنت إدارة الجامعة "المواقف المسؤولة التي تبنتها الحركة الطلابية في التعامل مع الخلاف"، معربةً عن شكرها لعمادة شؤون الطلبة، ونقابة العاملين في الجامعة، ومجلس الطلبة، لمساهمتهم في حل الخلاف.

وأعلنت الجامعة عن استئناف الدراسة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء كالمعتاد.

كما وصدر بيان مشترك بين كتلتي الشبيبة الفتحاوية والقطب الديمقراطي، يظهر فيه النقاط التوافقية لحل الأشكال بينهما: