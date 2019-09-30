للمرة الثانية.. تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير نادر صوافطة

رام الله- وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية قراراً بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي في حركة حماس نادر مصطفى محمد صوافطة(45عاماً) من سكان طوباس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مدة أربعة أشهر.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بتاريخ 30/5/2019 منزل القيادي صوافطة في طوباس وقامت بتفتيشه، قبل أن تعيد اعتقاله وتنقله إلى مركز الجلمة، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من اعتقالٍ سابق سوى 10 أشهر فقط، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، وقبل أن تنتهي مدته بعدة أيام، جددت له الأمر الإداري مرة ثانية.

وأوضح بأن الاحتلال يستهدف القيادي صوافطة بالاعتقال والاستدعاء بشكلٍ مستمر، فقد تجاوز مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ال14عاماً، وكان الاحتلال أطلق سراحه من آخر اعتقال في شهر يوليو من العام الماضي، بعد أن أمضى 20 شهراً إدارياً جددتها محكمة الاحتلال له أربع مرات، قبل إطلاق سراحه ليعاد اعتقاله مرة أخرى في مايو الماضي.