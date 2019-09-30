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حمدي فراج يكتب لوطن: وادي نجران ... عروبة ما بعد "اسرائيل"

30.09.2019 05:13 PM
حمدي فراج يكتب لوطن: وادي نجران ... عروبة ما بعد &quot;اسرائيل&quot;

اشياء كثيرة تلفت النظر في العملية النوعية التي نفذها الحوثيون في وادي نجران ، ربما يحتاج  كل جانب على حده الى مقال مطول ، ولكن الجانب الذي لفت نظري اكثر من غيره ، هذه الجثث المشتعلة والتي قال البيان العسكري الحوثي انها تقارب الخمسائة بين قتيل وجريح ، بعضها لفظ انفاسه لأنه لم يجد من يقوم بإسعافه ، وبعضها مضى على لفظه روحه ايام واسابيع حتى بدا عليها التعفن دون ان يجد احدا يقوم بمواراتها ، ولأن الوادي أشبه بالصحراء الخاوية الموحشة ، فلا يستبعدن احد ان تكون الضواري قد نالت نصيبها من هذا المولد المقتلة.

   ليتخيل المرء ان يكون واحدا من هؤلاء ضمن الحالات المذكورة اعلاه ، خاصة وانهم كلهم من نفس الجنسية العربية التي ابتليوا بها منذ ولادتهم ورضعوا حليب امهات عربيات تنكرت لهم الربوع على امتدادها من المحيط غربا الى الخليج شرقا ، حتى بدت هذه المرأة وكأنها عاهة او عورة خلقها الشيطان الرجيم ، ولما شبوا وترعرعوا ، ضاقت بهم ارضهم بما رحبت ، غالبيتهم العظمى لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم ، غالبية من تعلموا لم يجدوا وظائف لهم بحكم الفساد الذي يطبق على مقاليد الحكم الوراثي للسلطة الفاسدة التي رهنت المقدرات الهائلة لقوى الشر والعدوان ، فقر مدقع يتجاوز الحدود المعمول بها عالميا لتعريف الفقر ، فيقفز الى الجوع  والبرد الى المرض الوباء الذي فتك مؤخرا في اليمن بحياة عشرات الآلاف .

في الماضي المنظور ، داعبت الشعارات الجميلة ، اهداب شعوب هذه الامة ، ومن بينهم بالتأكيد ابناء الوادي قبل ان تصبح جثثا متحللة ، شعارات عن الوحدة العربية والاخوة العربية والقومية العربية ، حتى ان زعيما عربيا اسمه جمال عبد الناصر تمر هذه الايام ذكرى رحيله التاسعة والاربعين ، اقدم بالفعل على توحيد مصر وسوريا في دولة واحدة بعاصمة واحدة وعلم واحد وجواز سفر واحد وعملة واحدة ورئيس واحد ، وكادت هذه الوحدة ان تنتقل الى العراق والاردن . احبطت هذه الجهود بفعل فاعل ، وقد كشف ان وكالة المخابرات الامريكية هي من خربت الوحدة من خلال ملك عربي كان موظفا في الوكالة ويتقاضى مليون دولار سنويا من عام 1956 حتى عام 1976 ، لم تكن اسرائيل قد اشتد عودها في المنطقة ، وبدلا من ان تمنع وحدة بين قطرين شقيقين او تخريبها ، اصبحت الان تدفعهما للاقتتال والاحتراب فيما بينهما ، بل ان بعضا من هذه الدول اصبحت تعتدي على بعضها كما في الحرب الاهلية بلبنان ، الصومال الذي اصبح اربعة و اليمن الشمالي على الجنوبي ، غزة والضفة ،  السودان .

في مذكراته "صفحات من مسيرتي النضالية" الذي صدر حديثا بتقديم سيف دعنا ، يتذكر جورج حبش كيف حصل الانفصال بين مصر وسوريا عام 1961 "كان هناك بعض الحشود العسكرية التي كانت تشير الى استعداد عبد الناصر لاسترداد الاقليم الشمالي (سوريا) بالقوة ، لكنه ألقى خطابا قال انه لن يسمح بان يقاتل الجندي العربي أخيه الجندي العربي الاخر".

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