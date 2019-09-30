رئيس الوزراء العراقي يتهم دولة الاحتلال بتنفيذ عدوان جوي ضد بلاده

وطن: صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، بأن دولة الاحتلال تقف وراء العدوان الجوي التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي بالعراق.

وحول الهجمات الأخيرة التي شهدتها العراق، قال عبد المهدي لقناة الجزيرة إن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن "إسرائيل" هي التي قامت بذلك".

وتعرضت مواقع عدة للحشد الشعبي، لاستهدافات بواسطة طائرات مجهولة، كان آخرها في الـ22 من أيلول/سبتمبر الحالي، حيث استهدفت غارتان منفصلتان موقعين للحشد أحدهما شمال مدينة الرمادي والآخر قرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة أيضا، تعرض خمس قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة.

وأدت التفجيرات إلى استشهاد أحد عناصر "الحشد الشعبي" وإصابة آخر، في ظل اتهامات عراقية لدولة الاحتلال بالوقوف وراء تلك الهجمات، وتلميحات من مسؤولين إسرائيليين بذلك.