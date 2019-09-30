ضبط 1520 كغم بطاطا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخليل

رام الله- وطن: بناءً على معلومات استخبارتية لدى الجهاز في محافظة الخليل مفادها وجود كمية من البطاطا غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المستودعات في المحافظة، ظهر اليوم الاثنين، تحركت قوة من الجهاز بدعم وأسناد من جهاز الأمن الوقائي وجهات الاختصاص "الصحة والاقتصاد والزراعة" إلى المكان وتم ضبط 1520كغم بطاطا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه أقرت جهات الاختصاص إتلاف الكمية واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق متصل وبعد التأكد من وجود مواد تموينية أخرى منتهية الصلاحية في منزل صاحب العلاقة، حيث تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة والتوجه إلى منزله، وتم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية مخزنة بظروف غير صحية، كما وتم ضبط مواد تنظيف غير صالحة للاسخدام قدرت بـ1000 لتر، حيث أقرت جهت الاختصاص إتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول وتحويل القضية للنيابة العامة.