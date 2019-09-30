فيديو| تعرف على هاتف NEX 3 المتطور

وطن: كشفت شركة Vivo مؤخرا عن هاتفها الجديد NEX 3، بمواصفات تجعل منه واحدا من أكثر الأجهزة الذكية تطورا في الأسواق.

وأول ما يلفت الانتباه في هذا الهاتف هو الهيكل الأنيق بتصميمه المميز، وشاشة الـ POLED التي أتت بحجم 6.89 بوصة ودقة عرض (2256/1080) بكسل، والتي شغلت 99.6% من مساحة الواجهة الأمامية.

كما جاء هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، وتقنية خاصة تساعد على إصدار الأصوات من الشاشة مباشرة، إضافة إلى أنظمة خاصة تعتمد على الذكاء الصناعي للتعرف على الوجوه والتحكم بالتطبيقات.

وزود بمعالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالج للهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وتقنيات خاصة تساعده على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+13+13) ميغابيكسل، مزودة بالعديد من أنظمة التصوير المتطورة كنظام التصوير بتقنية Hyper-HDR، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وتقنية التعرف على الوجوه.

المصدر: chudo.tech