اعتداء على معلم في مدرسة ذكور الجيب و"التربية" تستنكر

رام الله- وطن: اعتدى مجموعة من الافراد، على المعلم أيمن حميد من مدرسة ذكور الجيب الثانوية بمديرية تربية ضواحي القدس.

وعبرت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين، عن استنكارها ورفضها الاعتداء أو المساس بأي معلم، مؤكدةً أن الاعتداء على المعلمين والمدارس، يشكل خطورة وخرقاً للقيم الوطنية والتربوية.

وأكدت التربية في بيان صدر عنها، أنها تابعت هذا الحادث عبر الجهات المختصة، واطمأنت على صحة المعلم، داعيةً كافة أطياف المجتمع لمساندتها والوقوف إلى جانبها لمحاربة مثل هذه المظاهر السلبية؛ وإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين ضمن القانون.