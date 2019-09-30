نابلس: إصابات خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لبلدة قريوت

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين مساء الاثنين، خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لبلدة قريوت جنوب شرق مدينة نابلس.

وأفاد الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المعدني، لتأمين دخول المستوطنين إلى نبع سيلون بحجة أداء طقوسهم واحتفالاتهم التلمودية فيه.

وأضاف أن الجنود داهموا عددا من المنازل وحولوها إلى نقاط للمراقبة، واندلعت على الفور مواجهات مع الأهالي أسفرت عن وقوع إصابات بالاختناق وبالرصاص المعدني، بينهم شيوخ ونساء وأطفال، وقدمت لهم طواقم الهلال الأحمر العلاج ميدانيا.

وأشار الى ان أعدادا كبيرة وصلت الى نبع سيلون من مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي قريوت والقرى المجاورةـ تحرسهم قوات الاحتلال.