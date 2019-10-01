(6) أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

وطن: يواصل عدد من الأسرى صباح يوم الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، أن 6 أسرى في سجون الاحتلال بينهم أسيرة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم:

الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (80) على التوالي.

الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (70) يوماً.

القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (63) يومًا.

الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم الثامن على التوالي.

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، المضربة لليوم الثامن على التوالي.

الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.