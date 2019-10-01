الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرستين في رفح

رام الله- وطن : قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما نقديا وعينيا لمدرستي بنات تل السلطان الإعدادية وبنات رفح الإعدادية ج للاجئات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقام مدير مكتب تل السلطان في البنك الإسلامي الفلسطيني محمد الجديلي بزيارة المدرستين وتقديم الدعم لهما والالتقاء مع ادارتهما من أجل بحث سبل التعاون لتقديم خدمة تعليمية لائقة للطالبات.

وقام البنك بالتبرع بتقديم شاشة عرض بالإضافة للمساهمة في تجهيز غرفة للأنشطة الطلابية كجزء من المساهمات المتعددة التي يقدمها لدعم قطاع التعليم ومحاولة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على الابداع.

ويحرص البنك الإسلامي الفلسطيني على الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة من أجل تلبية أفضل لمتطلبات المجتمع.