استطلاع لوطن: 61% يؤيدون دعم القائمة المشتركة لـ"غانتس" لرئاسة حكومة الاحتلال من اجل اسقاط نتنياهو

رام الله - وطن: وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته وطن عبر موقعها الإلكتروني، أن الغالبية تؤيد موقف القائمة المشتركة بدعم زعيم حزب ازرق ابيض بيني غانتس بهدف اسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وطرحت وطن، سؤالاَ للتصويت ، كان كالتالي: هل تؤيد خطوة " القائمة المشتركة " بتقديم الدعم " لبني غانتس " لرئاسة حكومة الاحتلال من اجل اسقاط نتنياهو ؟؟

وأجاب 61% من المصوتين بـ"نعم"، فيما أجاب 39% من اجمالي المصوتين بـ"لا".

وبلغ عدد المصوتين على سؤال الاستطلاع قرابة الف شخص.

وكان 10 اعضاء من القائمة المشتركة الذين فازوا في الانتخابات، اوصوا لدى رئيس دولة الاحتلال، بتكليف زعيم ابيض ازرق بيني غانتس بتكليفه بتشكيل الحكومة.