اشتية: 163 ألف عائلة تتلقى مساعدات نقدية بالضفة وغزة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن 163 ألف عائلة تتلقى مساعدات نقدية من السلطة، مُسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح اشتيه في تصريحات له، أن 70 ألف أسرة في غزة وقرابة 40 ألف في الضفة الغربية يتلقون مساعدات نقدية من السلطة، فيما "لا تتوفر أموال كافية لمساعدة البقية"، حسب قوله.

وأضاف اشتية: "إن استطعنا أن ننقل هذه العائلات من الاحتياج إلى الإنتاج، نكون قفزنا قفزة جدية ونوعية في هذا الاتجاه".

ولفت رئيس الوزاء، إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الخريجين أكثر من العمال.

وأشار إلى أن "الاحتلال سبب تشوها في الاقتصاد الوطني، نتيجة الانفتاح على سوق العمل في إسرائيل"، منوها إلى وجود 200 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.

وتطرق اشتيه خلال حديثه، عن معدل الأجور في "إسرائيل": "إن معدل الأجور يبلغ حوالي 400-500 شيقل"، موضحًا أنه أعلى من الضفة الغربية والذي يبلغ فيعا 100 شيقل يوميا.

وأشار إلى وجود 5 آلاف امرأة يعملن في "إسرائيل"، داعيا مؤسسات الإقراض لتوفير قروض ميسرة لهن ليعملن في مشاريع إنتاجية في قراهِن.

وفي ملف القروض قال اشتيه: "إن تكلفة القروض في فلسطين عالية جدا، وأحيانا تصل إلى 26% و20%"، داعيا مؤسسات الإقراض لإجراء مراجعة جدية وتخفيض تكلفتها.

ودعا لعدم تركيز القروض في المناطق غير المحتاجة، مردفًا: "يجب أن تكون في المناطق المهمشة من رفح إلى جنين خاصة القرى الصغيرة".