الرواتب يوم الخميس بصرف 60% من راتب شهر ايلول وكامل المبلغ المتبقي عن شهر 3

رام الله - وطن: اعلنت وزارة المالية انه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الخميس المقبل.

واوضحت المالية ان الصرف سيكون بنسبة 60% من راتب شهر أيلول، إضافة إلى مستحقات راتب شهر آذار التي تبلغ 50% من الراتب.

وقالت الوزارة انه بناءا على توجيهات الرئيس وبالتنسيق والتشاور مع دولة رئيس الوزراء فقد تقرر صرف رواتب شهر 9/2019 يوم الخميس الموافق 03/10/2019 وعلى النحو الآتي:

· صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والاسرى والأسرى المحررين.

· صرف نسبة ٦٠% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن.

· صرف كامل المبالغ المترصده والمستحقه للموظفين عن شهر آذار 2019، وبذلك تكون الوزاره قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصه بشهر 3/2019.

· الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن.