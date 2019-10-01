جنين: إغلاق مخبز لمخالفته شروط السلامة الصحية

وطن: أغلقت الضابطة الجمركية، ومديرية الصحة في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، بقرار من نيابة جنين، مخبزا يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وأفادت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية في بيان صدر عنها، بأنه تم بناء على متابعة وترصد وشكوى من أحد المواطنين تفيد بالعثور على حشرات بالخبز في أحد مخابز المدينة، على الفور تم تحريك دورية مشتركة مع مفتشي مديرية الصحة للمكان وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين أن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

وأضافت انه بقرار من النيابة تم إغلاقه على الفور لتصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة، وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.