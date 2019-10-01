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من أطفال التوحد ... أعيدونا إلى السرب

01.10.2019 04:59 PM
من أطفال التوحد ... أعيدونا إلى السرب

 كتبت اسماء سلامة: تلقيت مؤخراً أكثر من دعوة للإعجاب بصفحات لدعم أهالي أطفال التوحد ، أقبل وأرحب بمثل هذه الدعوات وأحترم مثل هذه الصفحات التي تركز على مجالات في الحياة يغفل الكثيرون عن مدى أهميتها ، وقد لا يعرف البعض عنها شيئاً ، أطفال التوحد ...

قد لا يكون البعض سمع عن هذا ( المرض ) إن جاز التعبير عنه بمصطلح مرض ، التوحد هو اضطراب  يصيب الجهاز العصبي ، ويؤدي إلى اضطرابات في بعض السلوكيات ، كالتفاعل مع الآخرين  والاندماج معهم ،  ولدى الأطفال يسبب تأخراً في النطق وحتى التعرف على أفراد العائلة ، كأن يتأخر الطفل في معرفة أمه ... يعيش الشخص فيه بمعزل عن المحيطين فيه ، يبني عالماً خاصاً به وتكون نزعنه للتملك عالية جداً فهو يرفض مشاركة أي شيء مع غيره ، كأنه يعيش وحيداً ، كما أن طفل التوحد يمارس أنماطاً حركية بشكل متكرر ، ويفقد في بعض الأحيان الشعور بالجوع أو الألم أو السعادة  .. فلا يبتسم .

يتأخر الكثير من الأهالي في اكتشاف إصابة أحد أبنائهم بالتوحد ، مما يجعل الحالة تزيد سوءاً ، وتجعل من الصعب التعامل معها لاحقاً ، وهناك البعض الآخر يكتشف المشكلة في وقت مبكر لكنه يرفض الاعتراف بوجودها ، وكأن من العيب أن يصاب الطفل بأي مشكلة نفسية أو سلوكية ، وهو أمر في غاية الجهل ، ويعود بالعواقب الوخيمة على الطفل لاحقاً ، وإن كنت أتفهم عدم رغبة الأهل في الاعتراف والإعلان عن ذلك ، بسبب النظرة السلبية للمجتمع للأطفال المصابين بأي خلل في السلوك أو حتى أي نقص في التكوين ، وهو الأمر الذي يشعرك بتخلف النظرة حتى الآن من قبل المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ، وما زالت بعض المسميات والألقاب التي تطلق عليهم  فيها نوع من التحقير ، كذلك رفض الكثيرين  للتعامل معهم وإدماجهم في المجتمع .

الأمر المقلق حقيقة هو أنه وفي حال تم تشخيص التوحد لدى الطفل في سن مبكرة من قبل الأهل ، وأرادوا أن البدء في متابعة حالة ابنهم ، فإنهم لا يعرفون إلى أين يتوجهون ، ومن الملجأ الموثوق لهم ، فلا وجود لأخصائيين في فلسطين ( أطباء ) يمكنهم متابعة مثل هذه الحالات ، ولا يوجد مراكز متخصصة للتوحد ( حكومية ، أو خاصة ) .. مما يدخل الأهل في دوامة لا نهاية لها .
إن افتقارنا لمثل هذه المراكز ،( مع العلم أن نسبة الأطفال المصابين بالتوحد في فلسطين في ازدياد ملحوظ ولا وجود إحصائيات دقيقة لعدد المصابين بالتوحد ) تقلل من فرص استجابة هؤلاء الأطفال للعلاج الضروري ، وبالتالي زيادة توجههم للتقوقع مع ذاتهم وانعزالهم الكلي عن المجتمع . فمن هي الجهة المسؤولة عن تقديم  الرعاية والمساعدة لأطفال التوحد ؟

عند ذكر كلمة مرض تتجه الأنظار مباشرة لوزارة الصحة ، وهذا أمر صحيح ومنطقي أن تساءل وزارة الصحة عن توفير المراكز اللازمة لرعاية المرضى على اختلاف أمراضهم ، ولكن وزارة الصحة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك بل لابد من تضافر جهود أكثر من جهة ، فوزارة الشؤون الاجتماعية كذلك لابد أن يكون لها دور فاعل في إنشاء هذه المراكز والإشراف عليها ، كذلك الأمر بالنسبة للجامعات الفلسطينية التي لا وجود فيها للتخصصات اللازمة  التي قد توفر الكوادر المدربة  والقادرة  على التعامل مع هذه الحالات ، إذ لابد من تسليط الضوء على هذه التخصصات ،أو على الأقل إدراج المواد الضرورية للكوادر اللازمة للتعامل مع التوحد ضمن تخصصات أخرى موجودة بالفعل ( كالتربية الخاصة مثلاً )  . كما أن لوزارة التربية والتعليم دوراً مهماً كذلك في المساهمة في دمج أطفال التوحد ضمن الصفوف التعليمية في المدارس الحكومية ، وعد الممانعة في قبولهم على أنهم حالات خاصة لا يمكن التعامل معها مثلاً ، لأن دمج  طفل التوحد في المدرسة وتعامله مع أطفال من سنه يزيد من فرص تقبله للتفاعل والتعاطي معهم وبالتالي تحسن سلوكياته وتقبله للآخرين ، بدلاً من البقاء منعزلاً في المنزل . ومن الجدير بالذكر أن طفل التوحد لديه قدرات خاصة في بعض المجالات ، كالرسم  مثلاً أو حفظ الأرقام وغيرها مما تجعله مميزاُ عن أقرانه .

من ضمن الصفحات التي قمت بمتابعتها على الفيس بوك ، صفحة لوالد لأحد أطفال التوحد في الأردن ، عندما اكتشف حالة ابنه ، قال له البعض أنه لا داعي لتضييع الوقت في علاجه إذ أن من الواضح أن لا أمل في ذلك ( مخاسر عل الفاضي ) ، ولكن الأب بدافع شخصي اتخذ القرار أن يقوم هو بنفسه بمعالجة ابنه ، فدرس عن التوحد ذاتياً ، واستقال من عمله وتفرغ لعلاج ابنه ، وأصبح يعطي الكثير من الجلسات الإرشادية لأهالي أطفال التوحد لمساعدتهم في تقبل حالات أبنائهم وطريقة التعامل معهم ، وبمساعدة أخصائي النطق والخدمة الاجتماعية ، استطاع ابنه من التقدم الملحوظ ، ونطق بعض الكلمات والتفاعل مع والده في اللعب والنشاطات الأخرى ، هذه المبادرة الشخصية أثارت كل المشاعر في نفسي من احترام وتقدير لهذا الأب ، ومشاعر التعاطف مع هؤلاء الأطفال وأهاليهم ، ولكن من ليس لديه مثل هذه القدرات لن يقف مكتوف الأيدي أما م حالة ابنه أو ابنته ، إذ لابد من مد يد العون من قبل الجهات المسؤولة لأهالي أطفال التوحد ومساعدتهم للوصول بأبنائهم إلى بر الأمان ، أو على الأقل المساعدة في تطويرهم ليستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في المستقبل .

دعوة من القلب لكل من يحتمل أن يكون له علاقة  بتقديم يد العون لأطفال التوحد أن لا تنظروا للأمر على أنه شيء ثانوي ، بل هو أولوية ، هؤلاء أبناؤنا ولهم علينا ما لباقي الأطفال من منح الرعاية اللازمة والاهتمام والمساعدة ، هم وباقي الأطفال المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة فأنتم مسؤولون أمامنا وأمام الله عنهم ، المبادرات الشخصية لا تكفي ولا تفي بالغرض ، وقد لا تكون مبنية على الأسس الصحيحة التي قد تؤدي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة . ودعوة أخرى من كل طفل توحد لكم ، أنا لا أريد أن أبقى خارج السرب ، ساعدوني في العودة .

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