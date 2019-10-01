سخنين: مسيرة محلية في ذكرى هبة القدس والأقصى

وطن: شارك عدد من أهالي سخنين في المسيرة المحلية التي نظمتها اللجنة الشعبية والبلدية إحياء للذكرى الـ19 لهبة القدس والأقصى.

وانطلقت المسيرة، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، من شارع الشهداء، وجابت شوارع المدينة الداخلية، مرورا بالبلدة القديمة وصولا إلى مدخل سخنين الغربي ومن ثم إلى الشارع الرئيسي وصولا إلى مقبرة الشهداء وهو المسار التقليدي للمسيرات بالمناسبات الوطنية في سخنين.

وهتف المشاركون للشهداء والأرض والمقدسات ورفعوا صور شهداء هبة القدس والأقصى التي تخلد ذكرى الشهداء والتمسك بالقضايا والثوابت الوطنية.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة على ضرورة المشاركة في المسيرة القُطرية المركزية التي ستقام عصر اليوم في كفر كنا.