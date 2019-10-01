فيديو: الاحتلال يعتقل شابا وفتاة خلال قمعه لوقفة دعما للأسير عرابيد في القدس

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابا وفتاة في مدينة القدس.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة صمود أبو خضير والشاب نضال عبود خلال قمعها لوقفة قرب مستشفى "هداسا" بالقدس دعماً للأسير سامر عربيد، والذي يتلقى العلاج هناك وهو بحالة حرجة.

واضافوا ان قوات الاحتلال اعتدت على مشاركين في الوقفة بشكل وحشي.

وطالب عشرات النشطاء سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير العربيد الذي اعتقل منتصف الشهر الجاري من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته.

وشدد النشطاء على أن العربيد بحاجة ماسة لعلاج طبي حقيقي وليس كما تقوم به سلطات الاحتلال، مطالبين بمحاكمة كل المحققين الذين اعتدوا عليه.