الرئيس: سنبحث في مركزية فتح الانتخابات والاستعدادات لها

وطن: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والاجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع مركزية فتح، مساء اليوم الثلاثاء، إننا سنبحث في هذه الجلسة مواضيع عدة اولها النشاطات التي جرت في الامم المتحدة، وأخرى داخلية، تتعلق بنشاطاتنا هنا، سواء فيما يتعلق بعمل الاقاليم والانتخابات التي جرت فيها، وما يتعلق بالأمن الذي تقوم به الاجهزة الامنية بهذه الايام وغيرها، إضافة إلى ذلك موضوع المشاكل القائمة بيننا وبين الإسرائيليين بما يتعلق بالأموال وغيرها.