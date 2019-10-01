بالفيديو | من مقر الصليب الأحمر بالبيرة.. شبان يطالبون الصليب بالقيام بدوره تجاه الأسير العربيد ورفاقه

البيرة- وطن: اعتصم شبان في مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة، مساء اليوم، دعماً وإسناداً للأسير سامر العربيد ورفاقه، وللضغط على الصليب الأحمر من أجل القيام بدروه تجاه الأسير العربيد وباقي الأسرى.

وأكد المعتصمون لوطن، أن الاعتصام جاء للتضامن مع الأسير العربيد الذي يخضع لوضع صحي سيء وخطير جداً، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي على يد محققي الاحتلال.

وشددوا على ضرورة قيام الصليب الأحمر بدوره بزيارة الأسير العربيد في المستشفى وطمئنة ذويه على وضعه الصحي.

كما دعوا أبناء شعبنا للتضامن مع الأسير العربيد ورفاقه.