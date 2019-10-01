وزيرة الصحة تنشر توضيحاً لتصريحها اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي

وطن: نشرت وزيرة الصحة د. مي كيلة توضيحاً على صفحتها في "فيسبوك"، لما قالته حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي لدى النساء.

وقالت كيلة "أخوات والأخوه، اعزائي المتابعين،، اود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث انني حاولت ان أستخدم بلغه بسيطه لشرح هذا الفحص".

وأضافت: قد يكون بانه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد ، بالنهاية أنا إمرأة وطبيبة وأحترم كل الآراء واحترم العادات،، لكم جميعا كل التقدير والاحترام،، ولنعمل جميعا من اجل هدف واحد وهو مكافحه سرطان الثدي.

وكانت كيلة تحدثت خلال إطلاق فعاليات شهر اكتوبر الوردي للتوعية حول سرطان الثدي، اليوم، عن الفحص الذاتي لسرطان الثدي من خلال تفقد المرأة أي تغيرات على جسدها قبل أن تذهب للطبيب للفحص، وقد فُهم تصريح كيلة بطريقة مختلفة لدى المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار انتقادات لها.