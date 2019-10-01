تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل

وطن: كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، عن تشكيل لجنة من اللجنة المركزية للحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع فصائل العمل الوطني، قبل إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم عقد الانتخابات.

وأكدت سلامة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستجري في الوطن كوحدة واحدة، مشددة على ضرورة أن تستجيب "حماس" للانتخابات وتقبل بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام.

وأضافت: "عقد الانتخابات يشكل تحديا ذاتيا نحو إنهاء الانقسام وتحديا لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية، نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين"".

وأشارت سلامة إلى أن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل دعوة للمجتمع الدولي للانتصار لذاته ولمنطلقاته وإخراجه من إطار التفرد والابتزاز الأميركي.

وأضافت أن على الدول الأوروبية أخذ دور أكبر في العملية السياسية والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين، مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأميركية الهادفة إلى تقويض وكالة "الأونروا" تمهيدا لشطبها.