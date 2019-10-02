حريق في محل تجاري بأريحا جراء إطلاق الاحتلال قنابل غاز

رام الله- وطن: داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، عدة مناطق في الضفة تخللها مواجهات متفرقة تسببت بحريق في احد المحال التجارية في اريحا.

ونشب حريقٍ داخل محلٍ تجاري جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، فيما رشق شبّان قوات الاحتلال بالحجارة عقب اقتحامها للمخيم .

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عيسى طلب أبو فانوس في منطقة دير الهوى بمدينة يطا جنوب الخليل. وتضررت مركبة للمستوطنين جراء تعرضها للرشق بالحجارة قرب بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مواطنًا أثناء محاولته عبور حاجز شارع الشهداء للوصول إلى منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت المواطن سامر ابريوش قرب الحاجز ونقلته إلى جهة غير معلومة.

يتبع..