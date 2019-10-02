نتنياهو يخضع اليوم للتحقيق في قضايا فساد

وطن: يخضع رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، إلى أولى جلسات الاستماع في ملفات الفساد، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الاثنين القادم دون الجمعة والسبت.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المحامين سيقابلون قرابة 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية والذين يمثلهم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، بحضور المدعي العام "للدولة" شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري.

وأوضحت الصحيفة أن يوم الأربعاء والخميس سيخصص للتحقيق في ملف "بيزك- والا"، وملف "4000".

الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي بعدما أعلن "مندلبليت"، أنه يدرس تقديم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.