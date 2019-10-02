وزارة الزراعة توافق على استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل

وطن: سمحت وزارة الزراعة لمصانع وشركات التخليل باستيراد ثمار الزيتون بهدف التصنيع فقط، وذلك للحفاظ على القدرات التشغيلية لهذه المصانع المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. و ذلك لعدم توفر كميات من هذه الاصناف من المنتج المحلي تغطي احتياجات هذه المصانع وطاقتها التشغيلية.

وبلغت الكميات الموافق على استيرادها من الطرف الآخر 2000 طن،وذلك للمصانع التي تم تقديم الطلبات من قبلها بعد دراستها والتحقق منها. كما تم اعطاء الموافقة على استيراد ثمار زيتون نصف مصنع من مصر والأردن لكمية مقدارها 1600 طن بغرض التصنيع.

ويتم سنويا اعطاء موافقات مشروطة على استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) فقط ، وتعطى هذه الموافقات من قبل لجنة فنية عليا في وزارة الزراعة وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة من قبل مصانع التخليل المعتمدة. وفي نفس السياق يتم ادخال هذه الكميات تحت اشراف ورقابة مديريات الزراعة في المحافظات.