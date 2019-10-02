فيديو| لليوم الثاني شبان يغلقون مقر الصليب الأحمر في البيرة للمطالبة بزيارة الأسير سامر عربيد

وطن: يواصل شبان منذ أمس الثلاثاء إغلاق مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، للمطالبة بزيارة الأسير سامر عربيد وفتح تحقيق بالتعذيب الذي تعرض له.

واعتصم شبان امس في مقر الصليب الاحمر للتضامن مع الأسير العربيد الذي يمكث في مستشفى "هداسا" في وضع صحي خطير جداً، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي على يد محققي الاحتلال.

وشدد المعتصمون على ضرورة قيام الصليب الأحمر بدوره بزيارة الأسير العربيد في المستشفى وطمأنت ذويه على وضعه الصحي وفتح تحقيق بالتعذيب الذي تعرض له.

اعتصام الامس