قصة العملة المشفّرة

كتب: عبدالله أبو شرخ

منذ وجد الإنسان على وجه الأرض، شعر بضرورة تلبية حاجياته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فكان يبادل السلع مع إنسان آخر، فنشأ نظام " المقايضة " .. سلعة مقابل سلعة !

بعد اكتشاف المعادن النادرة وصعوبة الحصول عليها، أصبحت الشراء بالمعادن النادرة ( الذهب والفضة والبرونز ) .. سلعة مقابل عملة معدنية !! أول من أصدر العملات المعدنية كانوا الكنعانيين وعملتهم الشاقل وكان يقدر الشاقل الواحد بـ 32 حبة شعير !

ومع تعرّض قوافل التجار إلى السلب والنهب، تم استبدال المعادن الثمينة بأوراق يتعهد فيها صاحب الورقة بدفع قيمة السلعة بوزن معين من الذهب أو الفضة، وأول عملة ورقية صدرت كانت في الصين في 618 ميلادي. إذن سلعة مقابل أوراق نقدية !



مع إنشاء أول بنك في إيطاليا عام 1397 في مدينة البندقية، أصبح بالإمكان إصدار تعهد خطي بدفع مبلغ معين مقابل السلعة المراد شراؤها .. الان سلعة مقابل تفويض خطي بالصرف ( الشيك / الكمبيالة ) !!

مع التقدم المذهل في علم الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات، كان لابد للمعاملات التجارية أن تواكب التطور، فتم اعتماد التوقيع الإلكتروني أول مرة عام 1989، وهو شهادة بروتوكولية تحتوي على معلومات شخصية للمرسل، كعنوان " IP " الذي يحدد مكان الكمبيوتر وزمن التوقيع ورقم الهاتف وبالتالي " الاسم والعنوان " .. تم استبدال التفويض الخطي بالدفع إلى تفويض إلكتروني بالدفع وتم استبدال التوقيع الخطي بالضغط على أيقونة " " submit .

في العام 2009 تم إصدار أول عملة إلكترونية مشفرة وهي البتكوين وتوجد الآن أكثر من 800 عملة مشفرة، تتميز بسرعة مذهلة في تحويل الأموال وتبادلها برسوم .زهيدة أقل من الرسوم البنكية التقليدية.