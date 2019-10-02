"زيتوننا يكفينا".. المزارعون يتظاهرون امام وزارة الزراعة غدا رفضا لقرار الاستيراد من الاحتلال

وطن: "زيتوننا يكفينا.. يعطينا الزيت ومنه نصنع الزيتون المخلل"، حملوا هذا الشعار ونادوا بمقاطعة قرار وزير الزراعة باستيراد زيتون الكبيس من دولة الاحتلال.

ودعا مجموعة من جماهير الفلاحين ومناصريهم للتظاهر غدا الخميس الساعة الواحدة أمام وزارة الزراعة، مبدين استنكارهم لقرار الوزير.

وقالت راية زيادة وهي إحدى القائمين على الدعوة في حديثها لوطن، إن رفضنا لقرار الوزير بإعطاء تصريح لاستيراد الزيتون من دولة الاحتلال، هذه الدولة الغاصبة لأرضنا، الدولة التي ترعى قطع أشجار الزيتون في مدن وقرى الضفة، يأتي لان زيتنا يكفينا وزيتوننا ايضا، فهذه السنة ووفق الاعراف الشعبية يطلق عليها "سنة ماسية" اي حملها زيتونها وانتاجها سيكون وفيرا ان شاء الله ولاحاجة لنا للاستيراد".

واضافت ان الاشكالية والضربة القوية جاءت في الوقت التي ترفع فيه الحكومة الجديدة شعار الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، فاذا نظرنا لموضوع السيادة على الغذاء نحتاج لوقفة قوية وجهد وتحدي ودعم صمود المزارعين وتغيير انماطنا الاستهلاكية، وعلينا التذكر دائماً اننا شعب تحت احتلال.

وطالبت الوزير بالتراجع عن القرار الاستيراد من الاحتلال.