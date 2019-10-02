الإسلامي الفلسطيني يدعم مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل

وطن: زار وفد من البنك الإسلامي الفلسطيني مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل لتقديم دعم عيني يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وضم وفد البنك كلا من نزار بالي مدير منطقة الجنوب واسماعيل عمايرة مدير فرع دورا، وكان في استقبالهم خالد ابو شرار مدير عام التربية والتعليم جنوب الخليل و نايف خلاف أمين سر اتحاد المعلمين واللجنة التنفيذية لاتحاد المعلمين.

وتخلل الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين للنهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب.

ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك الإسلامي الفلسطيني، والذي يخصص جزء كبير منه لدعم قطاع التعليم باعتباره استثمارا رابحا في الانسان، وتتعدد مساهمات البنك في هذا المجال لتشمل الدعم المباشر للمدارس والمؤسسات التعليمية المساندة.

كما يخصص البنك الإسلامي الفلسطيني برنامج تمويل لدعم المسيرة التعليمية من خلال توفير الرسوم التعليمية للطلاب وتسهيل تسديدها على شكل أقساط سهلة وميسرة تناسب دخل الأسرة وذلك وفقا لصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة والمجازة من هيئة الرقابة الشرعية في البنك.