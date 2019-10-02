بعد نقلهم لساحة الأمم.. سائقو العمومي في قرى شمال غرب رام الله يحتجون ويطالبون بموقف قريب وملائم

وطن: أعلن سائقو مركبات العمومي في قرى شمال غرب رام الله، الاعتصام قرب دوار الـ"بست ايسترن" رفضاً لقرار نقل موقفهم القريب من دوار المنارة إلى ساحة الأمم قرب المقاطعة.

وقال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي ابو طه لـوطن، إنه يجب على وزارة النقل والمواصلات وبلدية رام الله والمحافظة توفير مكان ملائم وقريب من وسط المدينة حتى يتمكن المواطنون من الوصول لمركبات العمومي بسهولة.

وأكد أبو طه أن الاعتصام لايزال مستمراً حتى تتم الاستجابة لمطلب السائقين.